VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
VERBIO Vereinigte BioEnergie präsentiert voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,330 EUR gegenüber -0,220 EUR im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 36,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 394,9 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 538,0 Millionen EUR aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,517 EUR, gegenüber -2,170 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,82 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,58 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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