Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

VERBIO Vereinigte BioEnergie lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,500 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll VERBIO Vereinigte BioEnergie im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 534,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 438,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,04 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,00 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,05 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,87 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at