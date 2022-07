Erste Schätzungen: VeriSign legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VeriSign lässt sich voraussichtlich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VeriSign die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass VeriSign im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,31 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 348,8 Millionen USD – ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 329,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,08 USD, gegenüber 5,52 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 1,42 Milliarden USD im Vergleich zu 1,33 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at