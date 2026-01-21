Erste Schätzungen: VeriSign mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VeriSign lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,00 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent auf 424,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,11 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,00 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,66 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

