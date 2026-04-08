VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VeriSign stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VeriSign wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,87 Prozent auf 425,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign noch 402,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,73 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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