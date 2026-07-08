Erste Schätzungen: VeriSign stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VeriSign lässt sich voraussichtlich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird VeriSign die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll VeriSign nach den Prognosen von 3 Analysten 433,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 409,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,84 USD im Vergleich zu 8,81 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at