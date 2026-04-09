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VeriSilicon Microelectronics Aktie

VeriSilicon Microelectronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJ9V / ISIN: CNE100004413

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A wird sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,340 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 46,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 985,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 671,9 Millionen CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,755 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,200 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 3,21 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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