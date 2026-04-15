VeriSilicon Microelectronics Aktie

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WKN DE: A3DJ9V / ISIN: CNE100004413

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,150 CNY je Aktie gegenüber -0,440 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 86,43 Prozent auf 726,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 389,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,571 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,030 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,38 Milliarden CNY, gegenüber 3,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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