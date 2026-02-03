Erste Schätzungen: Verisk Analytics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Verisk Analytics A stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,60 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Verisk Analytics A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 773,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,16 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,94 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 6,71 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,07 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,88 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at