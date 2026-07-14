Erste Schätzungen: Verisk Analytics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Verisk Analytics A äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,93 USD aus. Im letzten Jahr hatte Verisk Analytics A einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent auf 804,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 772,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 3,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at