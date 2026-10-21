Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Verisk Analytics A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Verisk Analytics A wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,92 USD je Aktie gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 805,9 Millionen USD gegenüber 768,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,71 USD aus. Im Vorjahr waren 6,48 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 3,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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