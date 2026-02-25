Erste Schätzungen: Veritone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Veritone wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,093 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 52,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 34,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,746 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,980 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 109,9 Millionen USD, gegenüber 92,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at