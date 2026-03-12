Veritone Aktie

Veritone

WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Veritone stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Veritone lädt voraussichtlich am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Veritone nach den Prognosen von 4 Analysten 34,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 52,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,4 Millionen USD umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,746 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 109,9 Millionen USD, gegenüber 92,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

