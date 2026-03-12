Veritone Aktie
WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Veritone stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Veritone lädt voraussichtlich am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Veritone nach den Prognosen von 4 Analysten 34,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 52,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,4 Millionen USD umgesetzt worden.
4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,746 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 109,9 Millionen USD, gegenüber 92,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veritone Inc Registered Shs
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Veritone stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Veritone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Veritone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Veritone informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Veritone Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Veritone Inc Registered Shs
|2,48
|-4,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.