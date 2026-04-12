Erste Schätzungen: Verizon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Verizon veröffentlicht voraussichtlich am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Verizon noch 1,15 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Verizon nach den Prognosen von 19 Analysten 34,84 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,49 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,06 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 144,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 138,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at