Erste Schätzungen: Verizon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Verizon veröffentlicht voraussichtlich am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Verizon für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,30 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,97 USD, gegenüber 4,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 142,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,19 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at