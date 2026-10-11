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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Verizon präsentiert Quartalsergebnisse

Verizon wird voraussichtlich am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Verizon im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 34,77 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,79 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,00 USD im Vergleich zu 4,06 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 140,88 Milliarden USD, gegenüber 138,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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