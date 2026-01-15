Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Verizon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Verizon wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD. Das entspräche einer Verringerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 35,68 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,10 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,68 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 137,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 134,79 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

