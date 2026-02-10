Erste Schätzungen: Verra Mobility A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Verra Mobility A wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,313 USD je Aktie gegenüber -0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Verra Mobility A nach den Prognosen von 7 Analysten 241,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 221,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 962,7 Millionen USD, gegenüber 879,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

