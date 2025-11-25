Erste Schätzungen: VersaBank Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

VersaBank Registered gibt voraussichtlich am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,354 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll VersaBank Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 33,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 55,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte VersaBank Registered 75,6 Millionen CAD umsetzen können.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,49 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 123,2 Millionen CAD, gegenüber 294,4 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at