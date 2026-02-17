Versant Media Grou a Aktie

Versant Media Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41RUQ / ISIN: US9252831030

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Versant Media Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Versant Media Group A gibt voraussichtlich am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,965 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,59 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 9,43 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,64 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,06 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Versant Media Group Inc Registered Shs -A- When-issued 28,72 4,74% Versant Media Group Inc Registered Shs -A- When-issued

