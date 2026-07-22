Versant Media Grou a Aktie

Versant Media Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41RUQ / ISIN: US9252831030

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Versant Media Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Versant Media Group A wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD gegenüber 2,09 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,23 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Versant Media Group A noch 1,71 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,23 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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