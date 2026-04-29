Erste Schätzungen: Versant Media Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Versant Media Group A stellt voraussichtlich am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,52 USD. Dies würde einer Verringerung von 40,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Versant Media Group A 2,54 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,10 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Versant Media Group A noch 1,71 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,06 USD, gegenüber 6,45 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 6,36 Milliarden USD im Vergleich zu 6,69 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at