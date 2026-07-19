Erste Schätzungen: Vertex A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vertex A lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vertex A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 184,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vertex A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 202,3 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,803 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 827,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 748,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at