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WKN DE: A2P93F / ISIN: US92538J1060

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vertex A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vertex A wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,222 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vertex A 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Vertex A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 209,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,17 Prozent gesteigert.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,820 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 827,1 Millionen USD, gegenüber 748,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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