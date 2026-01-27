Erste Schätzungen: Vertex A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vertex A wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,163 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vertex A noch -0,430 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,89 Prozent auf 194,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 178,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD, gegenüber -0,340 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 748,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 666,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at