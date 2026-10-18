Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vertex Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Vertex Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,76 USD aus. Im letzten Jahr hatte Vertex Pharmaceuticals einen Gewinn von 4,20 USD je Aktie eingefahren.
26 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,41 Milliarden USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,68 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 15,32 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich auf 13,25 Milliarden USD, gegenüber 12,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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