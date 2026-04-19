Erste Schätzungen: Vertex Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vertex Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,30 USD. Dies würde einem Zuwachs von 72,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vertex Pharmaceuticals 2,49 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,87 Prozent auf 3,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Vertex Pharmaceuticals noch 2,75 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at