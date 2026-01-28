Erste Schätzungen: Vertex Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vertex Pharmaceuticals veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 25 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,09 USD je Aktie gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 26 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,18 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vertex Pharmaceuticals einen Umsatz von 2,89 Milliarden USD eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,47 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -2,080 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at