Erste Schätzungen: Vertex Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vertex Pharmaceuticals lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,74 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,99 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,99 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 15,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at