VerticalScope Holdings Aktie
WKN DE: A3CSUC / ISIN: CA92537Y1043
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VerticalScope gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
VerticalScope wird voraussichtlich am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei VerticalScope noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 CAD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 20,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,174 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,520 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 55,6 Millionen USD, gegenüber 81,3 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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