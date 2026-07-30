Erste Schätzungen: VerticalScope gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

VerticalScope wird voraussichtlich am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei VerticalScope noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 20,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,174 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,520 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 55,6 Millionen USD, gegenüber 81,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at