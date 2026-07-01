Erste Schätzungen: Vertiseit Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vertiseit Registered B wird voraussichtlich am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,200 SEK gegenüber -0,560 SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168,1 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Vertiseit Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 182,4 Millionen SEK aus.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,97 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 799,4 Millionen SEK, gegenüber 675,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at