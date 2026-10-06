Vertiseit AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PJ52 / ISIN: SE0012481133
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Vertiseit Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vertiseit Registered B äußert sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,600 SEK je Aktie gegenüber 0,350 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,08 Prozent auf 206,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Vertiseit Registered B noch 150,7 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 SEK, gegenüber 0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 811,6 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 675,6 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertiseit AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Vertiseit Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Vertiseit Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Vertiseit Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Vertiseit Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Vertiseit Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Vertiseit AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Vertiseit AB Registered Shs -B-
|5,56
|0,00%