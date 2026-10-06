Vertiseit AB Registered b Aktie

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WKN DE: A2PJ52 / ISIN: SE0012481133

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Vertiseit Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vertiseit Registered B äußert sich voraussichtlich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,600 SEK je Aktie gegenüber 0,350 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,08 Prozent auf 206,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Vertiseit Registered B noch 150,7 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 SEK, gegenüber 0,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 811,6 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 675,6 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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