Erste Schätzungen: Verve Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Verve Group lädt voraussichtlich am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,151 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 32,61 Prozent auf 1,62 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,32 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,53 Milliarden SEK, gegenüber 6,10 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at