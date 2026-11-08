Verve Group Media Aktie
WKN DE: A42NLV / ISIN: IE000ZVY0237
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08.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Verve Group Media SE Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Verve Group Media SE Registered lädt voraussichtlich am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Verve Group Media SE Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,331 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 SEK je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Verve Group Media SE Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,42 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 7,57 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 6,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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