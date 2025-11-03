Erste Schätzungen: Verve Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Verve Group lädt voraussichtlich am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,632 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 37,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 SEK erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,30 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Verve Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,34 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,01 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,83 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,52 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,00 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at