Erste Schätzungen: Verve Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Verve Group lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 SEK gegenüber 0,920 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,80 Prozent auf 2,10 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Verve Group noch 1,66 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,65 SEK, gegenüber 1,83 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 5,92 Milliarden SEK im Vergleich zu 5,00 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at