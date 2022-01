Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vestas Wind Systems A-S lädt voraussichtlich am 10.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,257 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Vestas Wind Systems A-S einen Gewinn von 0,571 EUR je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,89 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 14,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,27 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

22 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,453 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,780 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,05 Milliarden EUR, gegenüber 14,82 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at