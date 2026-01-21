Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vestas Wind Systems A-S stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,423 EUR. Im Vorjahresquartal waren 4,48 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 15 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 6,43 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 45,80 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,761 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,73 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,99 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 129,00 Milliarden DKK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

