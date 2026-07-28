Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse

Vestas Wind Systems A-S wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,152 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 DKK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,56 Milliarden EUR für Vestas Wind Systems A-S, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,94 Milliarden DKK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 EUR im Vergleich zu 5,82 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 21,25 Milliarden EUR, gegenüber 140,47 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at