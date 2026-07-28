Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S Un vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vestas Wind Systems A-S Un wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vestas Wind Systems A-S Un 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vestas Wind Systems A-S Un in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,20 Milliarden USD im Vergleich zu 4,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,438 USD, gegenüber 0,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 24,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at