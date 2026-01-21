Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh Aktie

Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRJJ / ISIN: US9254581013

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Vestas Wind Systems A-S Un wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,165 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 21,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

Vestas Wind Systems A-S Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,51 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,296 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,13 Milliarden USD, gegenüber 18,71 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh 7,85 0,00% Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh

