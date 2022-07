Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vestas Wind Systems A-S Un wird voraussichtlich am 10.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,159 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,211 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vestas Wind Systems A-S Un nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 3,57 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,15 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,790 USD im Vergleich zu 0,386 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 15,88 Milliarden USD, gegenüber 17,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at