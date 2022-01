Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vestas Wind Systems A-S Un wird sich voraussichtlich am 10.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,585 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vestas Wind Systems A-S Un 1,39 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,55 Milliarden USD gegenüber 5,18 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD, gegenüber 1,89 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 18,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 17,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at