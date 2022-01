Erste Schätzungen: Vestjysk Bank A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vestjysk Bank A-S wird voraussichtlich am 10.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,180 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vestjysk Bank A-S in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 380,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 234,0 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,620 DKK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,340 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 2,00 Milliarden DKK, gegenüber 887,0 Millionen DKK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at