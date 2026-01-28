Vestum AB Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Vestum Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vestum Registered lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,035 SEK. Dies würde einen Gewinn von 79,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Vestum Registered -0,170 SEK je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,05 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 8,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vestum Registered einen Umsatz von 1,15 Milliarden SEK eingefahren.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 0,570 SEK je Aktie, gegenüber -0,520 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
