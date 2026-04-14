Vestum AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PEP0 / ISIN: SE0017134125
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vestum Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vestum Registered wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,020 SEK gegenüber -0,120 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 898,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 900,0 Millionen SEK umgesetzt.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,840 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,370 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 3,90 Milliarden SEK, gegenüber 3,78 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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