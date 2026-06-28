Erste Schätzungen: Vestum Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vestum Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,030 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,06 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,01 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,130 SEK je Aktie, gegenüber -0,370 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 3,93 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,78 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at