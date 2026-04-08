Vext Science Aktie
WKN DE: A2PVB0 / ISIN: CA9255401064
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vext Science legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vext Science wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vext Science im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,2 Millionen USD für Vext Science, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,110 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 52,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 49,3 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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