V.F Aktie

WKN: 857621 / ISIN: US9182041080

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: VF stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VF wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,446 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,75 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,84 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,708 USD, gegenüber -0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 9,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu V.F. Corp.

Analysen zu V.F. Corp.

