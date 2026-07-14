V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
VF öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,223 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet.
17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,64 Milliarden USD aus.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,48 Milliarden USD, gegenüber 9,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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